معلم يستخدم تقنية الـ ” فار ” داخل الفصل في مدرسة بمكة

نايف السالم(صدى):

استخدم معلم بمدرسة ابتدائية في مكة المكرمة، تقنية الـ ” الفار ” في المنافسات الرياضية، إضافة إلى توظيفها داخل الفصل لتقييم إجابات طلابه من خلال مجسم يحاكي جهاز ” الفار ” .

وجذب المعلم انتباه الطلاب للدرس وكسب تفاعلهم معه، من خلال وضع مجسم الـ ” فار ” بالفصل، بعد قيامه بتوجيه الأسئلة للطلاب وعند الانتهاء من الإجابة، يتم الاحتكام إلى الـ ” فار ” الافتراضي من خلال طالب يؤكد صحة الإجابة أو خطئها.

ولاحظ المعلم ولع الطلاب بالرياضة، وحديثهم المتواصل حول تقنية الـ ” فار ” ؛ فقرر الاستفادة من ذلك خلال عرضه المواضيع التي يقوم بتدريسها للصفوف الأولية.