أمانة الشرقية تضبط شقق سكنية تديرها عمالة وافدة لصناعة مستلزمات نسائية مخالفة

محمد السعران(صدى):

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مكتب العمل بالدمام التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وفرع وزارة التجارة بالمنطقة، وبمساندة شرطة المنطقة الشرقية مؤخرا، شقق سكنية تديرها عمالة وافدة بطريقة مخالفة، تقوم بصناعة المستلزمات النسائية، عن طريق تحويل أحد الشقق لمصانع لحياكة العبايات ، وذلك ضمن حملة “وطن بلا مخالف “.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم، أن الفرق الرقابية بالإدارة العامة للأسواق بأمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مكتب العمل بالدمام، وفرع وزارة التجارة بالمنطقة، وبمساندة شرطة المنطقة الشرقية، وبمشاركة بلدية شرق الدمام قامت بضبط شقق سكنية في منطقة السوق التجارية في مدينة الدمام، تديرها عمالة وافدة بطريقة مخالفة، من خلال تحويلها لمصانع لخياطة العبايات والمستلزمات النسائية وصيانة الهواتف المحمولة والإلكترونيات، بطريقة مخالفة، مشيرا الى أن عملية الضبط تأتي ضمن حملة “وطن بلا مخالف ”

وفي إطار التنسيق المستمر لحملات “وطن بلا مخالف”، بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة .

ولفت الملحم إلى ورود معلومات تفيد باستخدام الموقع لنشاط مخالف، وعلى الفور تمت مراقبة الموقع للتأكد من صحة المعلومات، وتمت مداهمته خلال عمل الفرق الميدانية بالفترة المسائية، فيما تم إغلاق الموقع وإشعار مالكه بمراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتطبيق العقوبات النظامية بحقه لافتا إلى أن الفرق الميدانية المشاركة في الحملة رصدت العديد من المخالفات البلدية والإقامة والعمل خلال الحملة.

وكشف الملحم أنه تم القيام بعدد من الحملات الميدانية المماثلة، والتي شملت صناعيه دله بغرب الدمام، وحي السوق بوسط الدمام، وحي الخالدية طريق الميناء شرق الدمام، لافتاً الى أن عدد الزيارات بلغ 110 زيارة تم خلالها ضبط 854 مخالفة تنوعت ما بين اكسسوارات، وأدوات تصليح الجوالات، و59 مكينة خياطة، و إنذار ومخالفة 30 منشأة غذائية وتجاريه، وضبط ٨٠ عامل مخالف داخل العمائر السكنية، لافتاً الى أنه تم تسليمهم للجهات الأمنية، وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وشدد على أن الأمانة تحرص على المشاركة ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية، من خلال المشاركة في حملة “وطن بلا مخالف ” وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مشيدا بدور رجال الأمن المشاركين وبتعاون جميع الجهات الحكومية المشاركة، وما تم إنجازه خلال الحملات السابقة.

وأكد استمرار الحملات الميدانية، لضبط المخالفين وتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، فيما دعا المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى وذلك عبر هاتف مركز ٩٤٠، أو عبر كافة منصات التفاعل التابعة لها.