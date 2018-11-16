لمبات إذا أضاءت في طبلون السيارة عليك التوقف عن القيادة فورا

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

مع التقدم التقني في عالم السيارات، قامت شركات السيارات بإضافة العديد من مصابيح الكنترول “لمبات التحذير” في طبلون السيارة، وذلك لمساعدة قائدي السيارات في اكتشاف أعطال أجزاء السيارة قبل تفاقم المشكلة، لذا تم وضع لمبات تحذيرية بجميع أجزاء السيارة الحيوية في الطبلون.

وأشار جونتر شيله، من مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية، بقراءة كتيب السيارة، وذلك للتعرف على لمبات التحذير في السيارة وإلى أي أجزاء ترمز لاختلاف الرموز وألوانها من شركة إلى أخرى.

وعن طريقة عمل لمبات التحذير، كشفت مؤسسة ديكرا الألمانية، بأنه عند تشغيل المحرك فإن جميع اللمبات في الطبلون تضيء فترة وجيزة، يعمل في هذه الفترة كمبيوتر السيارة عن الكشف على وجود أي مشكلة في أجزاء السيارة المختلفة والمرتبطة باللمبات التحذيرية، فإن لم يجد وتحقق من سلامة السيارة تختفي إضاءة اللمبات.

وأوضحت المؤسسة الألمانية إلى أن اللمبات ذات اللون الأخضر أو الأزرق أو اللون الأبيض خاصين بوظائف متعددة ليست ذات خطورة في السيارة، أما لون اللمبات الأصفر فإنه يرمز إلى وجود خلل في وظيفة جزء ما في السيارة، إلا أنه يمكن مواصلة القيادة إلى أن يتم فحص السيارة بأحد المراكز المختصة في أقرب فرصة.

وحذر جونتر من إضاءة اللون الأحمر للمبات، لأنه يشير إلى وجود مشكلة كبيرة في السيارة، مثل نقص زيت محرك السيارة، أو ارتفاع درجة حرارة المحرك، وأنه في هذه الحالة يجب التوقف على الفور بالسيارة حتى يتم حل هذه المشكلة قبل أن تتفاقم.