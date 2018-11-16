القضاء الفرنسي يرفض الإفراج المؤقت عن سعد المجرد ويؤجل القضية

باريس(صدى):

أجل القضاء الفرنسي إطلاق صراح مؤقت في قضية الإغتصاب المتهم فيها الفنان المغربي سعد المجرد ، كذلك تم تأجيل المقابلة بين الفتاة المشتكية والمجرد، وذلك وفق ما أفاد به محامي المتهم ” سفيان الحراق ” .

وتجدر الإشارة إلى أن سعد المجرد يتواجد خلف القضبان بفرنسا منذ سبتمبر الماضي على خلفية قضية الإعتداء الجنسي وراء شكوى من فتاة فرنسية 21 عاماَ ضد سعد، 31 عاما حيث التقى المجرد بالفتاة العشرينية في الثانية ليلاَ في الملهى وعاد معها إلى غرفته بفندق وفي الثامنة صباحاً تقدمت بشكوى تدعي فيها أنها كانت ضحية “لاعتداء جنسي مصحوب بعنف.