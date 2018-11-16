المغرب تتطلع لتحطيم عقدة الكاميرون والانتصار عليها
يتطلع المنتخب المغربي الفائز بأمم أفريقيا 1976، لفك عقدته مع المنتخب الكاميروني وتحقيق انتصاره الأول عليه في تاريخ مواجهاتهما؛ وذلك حينما يلتقيان في الجولة 5 للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
فعلى مدار 11 مواجهة سابقة جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني، لم يحقق منتخب ” أسود الأطلس ” أي انتصار على منتخب ” الأسود ” غير المروضة.
يُذكر أن منتخب الكاميرون يحتل صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه المنتخب المغربي، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث 4 نقاط، قبل لقائه مع مضيفه منتخب جزر القمر برصيد نقطتين في الجولة ذاتها.
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