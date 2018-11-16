المغرب تتطلع لتحطيم عقدة الكاميرون والانتصار عليها

نواف السالم(صدى):

يتطلع المنتخب المغربي الفائز بأمم أفريقيا 1976، لفك عقدته مع المنتخب الكاميروني وتحقيق انتصاره الأول عليه في تاريخ مواجهاتهما؛ وذلك حينما يلتقيان في الجولة 5 للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

فعلى مدار 11 مواجهة سابقة جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني، لم يحقق منتخب ” أسود الأطلس ” أي انتصار على منتخب ” الأسود ” غير المروضة.

يُذكر أن منتخب الكاميرون يحتل صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه المنتخب المغربي، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث 4 نقاط، قبل لقائه مع مضيفه منتخب جزر القمر برصيد نقطتين في الجولة ذاتها.