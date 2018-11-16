الفيحاء يدخل في مفاوضات لضم ” فلاته ” في الانتقالات الشتوية

ماجد محمد(صدى):

أوضح مصدر مقرب من نادي الفيحاء أن الإدارة تدخل في مفاوضات جادة لاستقطاب مهاجم الهلال الحالي مختار فلاته بعدما أعلن المدرب خيسوس عدم حاجته للاعب في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة الفيحاوية في صدد تقديم عرض رسمي لضم اللاعب لصفوفها في فترة الانتقالات القادمة وذلك لتعزيز صفوفها بمهاجم محلي.

وارتبطت الإدارتين بعلاقة قوية، كما سبق للهلال التخلي عن عدد من اللاعبين لصالح الفيحاء أما بنظام الإعارة أو البيع الكامل، كما ينتظر أن تبدأ الإدارة الفيحاوية مفاوضتها مع اللاعب في الأيام القادمة.