بالصور.. بعد غياب طويل.. نواف العابد يعود لتدريبات الهلال
شهد نادي الهلال عودة اللاعب نواف العابد إلى تدريبات الفريق الجماعية أمس الخميس؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
ويعتزم البرتغالي خيسوس، الاستعانة بـ ” العابد ” في أجزاء من المواجهة التجريبية؛ وذلك تمهيدًا لعودته تدريجيًّا في المباريات.
ومن المنتظر أن يعود ” العابد ” للمشاركة مع الفريق الهلالي بالمباريات المُقبلة بنسبة كبيرة؛ وذلك ابتداءً من لقاء الشباب التجريبي السبت المقبل.
يُذكر أن لاعبو ” الهلال ” عادوا إلى تدريباتهم الاعتيادية؛ وذلك بعد راحة الثلاثة أيام الماضية التي منحت لهم من قبل الجهاز الفني عقب اللقاء الدوري أمام الوحدة الأحد الماضي.
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