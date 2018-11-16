بالصور.. بعد غياب طويل.. نواف العابد يعود لتدريبات الهلال

نواف السالم(صدى):

شهد نادي الهلال عودة اللاعب نواف العابد إلى تدريبات الفريق الجماعية أمس الخميس؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

ويعتزم البرتغالي خيسوس، الاستعانة بـ ” العابد ” في أجزاء من المواجهة التجريبية؛ وذلك تمهيدًا لعودته تدريجيًّا في المباريات.

ومن المنتظر أن يعود ” العابد ” للمشاركة مع الفريق الهلالي بالمباريات المُقبلة بنسبة كبيرة؛ وذلك ابتداءً من لقاء الشباب التجريبي السبت المقبل.

يُذكر أن لاعبو ” الهلال ” عادوا إلى تدريباتهم الاعتيادية؛ وذلك بعد راحة الثلاثة أيام الماضية التي منحت لهم من قبل الجهاز الفني عقب اللقاء الدوري أمام الوحدة الأحد الماضي.