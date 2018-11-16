القيلولة ترفع مستوى التركيز وتقوي الذاكرة.. ولكن ماهي مدتها؟

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قد يجهل كثيرون فوائد القيلولة وضرورتها في إعادة الطاقة إلى الإنسان، وكانت القيلولة مهمة بالنسبة للأجداد فالأجيال الجديدة تهملها بسبب ظروف الحياه.

ولكن رغم منافع القيلولة إلا أنها ليست مناسبة للجميع، فالأشخاص الذين يعانون الأرق ينصحون بالنوم أثناء النهار, لأن القيلولة لوقت طويل أو في ساعة متأخرة قد تعيق قدرتهم على النوم ليلا، وتكون مدة النوم ما بين 15 و90 دقيقة خلال النهار يساعد على تحسين وظائف الدماغ مثل الذاكرة ومستوى التركيز والقدرة على الإبداع وتعزز الاسترخاء وتحسن المزاج.

ويفضل أن تكون القيلولة بعد الظهيرة، وأن يكون الفرد ممددا على أريكة لضمان عدم الغوص في نوم طويل.