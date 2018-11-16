منتخب كرواتيا يفوز على إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين

ماجد محمد(صدى):

حقق المنتخب الكرواتي انتصارًا كبيرا على منتخب إسبانيا بنتيجة 3-2، أمس الخميس، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

هذا وقد سجل أهداف كرواتيا كراماريتش في الدقيقة 54، وجيدافي هدفين في الدقيقتين 69 و92، بينما سجل لإسبانيا داني سيبايوس في الدقيقة 56، وراموس من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده للنقطة الـ4 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إسبانيا عند 6 نقاط في الصدارة، لتشتعل حسابات التأهل في المجموعة للتأهل إلى نصف النهائي.

وتُعتبر هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي للماتادور في البطولة، بعد الخسارة في الجولة الماضية بنفس النتيجة أمام إنجلترا، كما تعد أول تهديد في المباراة كان من جانب أصحاب الأرض، بتسديدة قوية من إيفان بيريسيتش ارتطمت بالقائم في الدقيقة 5.

وهدد بيريسيتش مرمى المنتخب الإسباني، بانطلاقة في الجبهة اليسرى، وسدد الكرة تجاه مرمى دي خيا في الدقيقة 14.

وأهدر الخط الهجومي لوصيف مونديال روسيا الفرص برعونة شديدة، وخلال أول محاولة للمنتخب الإسباني، انطلق جوردي ألبا الظهير الأيسر للاروخا، وسدد كرة تصدى لها الحارس كالينيتش في الدقيقة 37.