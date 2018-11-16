واشنطن للبنوك الأوربية: النظام الإيراني همجي ونحذر من التعامل معه

واشنطن(صدى):

نبه برايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص لإيران أمس الخميس، البنوك والشركات الأوروبية المشتركة في مبادرة خاصة للاتحاد الأوروبي؛ لحماية التجارة مع إيران من تعرضها لخطر العقوبات الأمريكية الجديدة المعاد فرضها على إيران.

وقال ” هوك ” : ” البنوك الأوروبية والشركات الأوروبية تدرك أننا سنطبق العقوبات بحزم على هذا النظام الهمجي العنيف ” ، مشيرًا إلى أن الممثل الأمريكي الخاص لإيران أن أي شركة أوروبية كبيرة ستختار دومًا السوق الأمريكية عن السوق الإيرانية.

من الجدير بالذكر أن البنك الوطني الإيراني ” بانك ملّي ” كان قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري، أن شبكة التحويلات المالية الدولية الرئيسية المعروفة باسم ” سويفت ” أوقفت تعاملاتها معه امتثالاً للعقوبات الأمريكية.