مواجهة صعبة بين إيطاليا والبرتغال في دوري الأمم

طلال الغامدي(صدى):

يبحث المنتخب الإيطالي عن صدارة مؤقتة أمام المنتخب البرتغالي في دوري أمم أوروبا، خلال المباراة التي ستقام غداً السبت في ميلان.

ومن الأرجح أن المنتخب الإيطالي لن يتمكن من الصعود للدور نصف النهائي الذي يقام في يونيو المقبل، كما أنه يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المنتخب البرتغالي، الذي يتصدر المجموعة حالياً برصيد 6 نقاط، ولديه مباراة إضافية سيلعبها على أرضه أمام منتخب بولندا.

وبات المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم 4 مرات، متأكداً من البقاء في المستوى الأولى بعد التغلب على المنتخب البولندي 1-0.

وتوقع مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، أن يكتظ ملعب جوزيبي مياتسا بالمشجعين في هذه المباراة.

ويشكل الضعف الهجومي للمنتخب الإيطالي أزمة، حيث سجل المنتخب الإيطالي 7 أهداف خلال 8 مباريات قاد فيها مانشيني الفريق، الذي حقق انتصارين وثلاثة تعادلات وهزيمتين.