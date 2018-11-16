زوجة عن رفع دعوى خلع: زوجي طردني بسبب وجبة كنتاكي

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها، بعد أن قام بطرها من المنزل؛ لطلبها وجبة ” كنتاكي ” .

وبالتطرق للتفاصيل، قالت الزوجة أنها تستطع إعداد وجبة الغذاء في إحدى الأيام، وعندما شعر أبنائها بالجوع طلبوا وجبة عائلية من ” كنتاكي” .

وبعد وصول ” الزوج ” تجهمت ملامح وجهه، وظل يصرخ فيها قائلًا: ” طمعانة فيا من وقت جواب البنك، اطلعي برة البيت ” .

وأضافت ” الزوجة ” : ” عشت مع جوزي 16 سنة باكل العدس ولما طلبت كنتاكي طردني من البيت ” ، مشيرة إلى أنها ذات يوم جاء جواب للمنزل باسم زوجها يفيد بأن حسابه الشخصي 100 ألف جنيه.

وحينما واجهت السيدة زوجها، قال لها أنها نقود أخيه الذي يعمل خارج مصر، وقد وضعها باسمه على سبيل الأمانة.

وتوجهت الزوجة بعد ذلك لرفع دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة، بسبب رفضه تطليقها.