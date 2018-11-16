ليست في المملكة ولكنها بأوروبا.. حسم الجدل حول هذه الصورة

عادل الحربي(صدى):

الصورة بألف كلمة، وأصبحت علي مواقع التواصل الإجتماعي بمليون إعجاب و مشاركة ، وكثير من الصور تلاقي الاستحسان فهذه الصورة اثارت بعض التساؤولات ، وأحدثت ضحة كبيرة.

انتشرت صورة على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر حشداَ كبيراَ من المصلين المسلمين في شارع كبير الإتساع ، فكتب أحد رواد ” فيس بوك ” على صفحته الشخصية ” لم تلتقط هذه الصورة في المملكة العربية السعودية ” ، هل كان هذا الجمع من المصلين في مدينتي برمنجهام بإنجلترا أم في ولاية ألاباما الأمريكية.. أنا متوتر، وأريد أن أعرف؟ ”

وثار الجدل بهذه الكلمات التي دفعت العديد من البحث و التحقيق حول الصورة لمعرفة المكان الذي التقطت فيه ، فالبعض ظن أنها مدينة برمنجهام البريطانية، وظن البعض الاخر أنها التقطت في ولاية ألاباما الأمريكية احتفال بعيد الفطر.

وتبين أن الصورة منذ 17يوليو عام 2015 لمسلمو ألبانيا يحتفلون بعيد الفطر المبارك وإقامة شعائر صلاة العيد في أحد الشوراع الرئيسية بالعاصمة تيرانا.