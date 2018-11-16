” البلدية والقروية ” تعلن عن موعد تدشين كود البناء السعودي

علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها ستدشن كود البناء السعودي الإثنين المقبل.

كما تعتزم الوزارة إطلاق منصة إلكترونية للكود؛ وذلك لتقديم الدعم الفني للأمانة للاستعانة بمكاتب هندسية واستشارية لتطبيق الكود.

وعن ذلك، ثال سعيد الغامدي، مدير عام الكود بالوزارة، أن المباني في المملكة المقامة حاليًا لا تعمر لأكثر من 30 عامًا خاصة في المنطقتين الغربية والشرقية، أما بعد تطبيق الكود سيصل العمر الافتراضي للمباني في المملكة إلى 70 عامًا، خاصة المباني الكبرى.

وعن الكود السعودي، أوضح ” الغامدي ” أنه هو الأفضل في الشرق الأوسط، وهو شامل وموثق عالميًا، مشيرًا إلى أن تطبيق الكود سيضمن جودة المباني، كما سيسهم في خفض استهلاك الطاقة وخفض تكاليف البناء.

وفيما يتعلق بتطبيق ” الكود ” ، أبان أن تطبيق الكود سيكون بالتدرج على 5 مراحل، تبدأ من بدء تطبيقه الآن وتنتهي في عام 1444هـ حين يتوسع تطبيقه ليشمل جميع المباني.