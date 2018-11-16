  • الجمعة 16

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. قرار هام من النائب العام المصري ردا على النائبة الكويتية المتهمة بإهانة مصر

قرار هام من النائب العام المصري ردا على النائبة الكويتية المتهمة بإهانة مصر

قرار هام من النائب العام المصري ردا على النائبة الكويتية المتهمة بإهانة مصر
القاهرة(صدى):

بعد المطالبة باصدار قرار قوي ضد صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة الكويتي ، قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بالتحقيق في البلاغ، المقدم من المحامي عمرو عبد السلام باتهامها بالإهانة لجميع المصريين وذلك بعد التصريحات المشينة التى اطلقتها ضد الوزيرة نبيلة مكرم .

و أمر النائب العام تكليف مكتب التعاون الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات الكويتية لمثول النائبة أمام سلطات التحقيق المصرية للتحقيق معها في البلاغ.

و طالب المحامي عمرو عبد السلام بمنعها نهائيا من دخول الاراضى المصرية ، حيث كانت دلت بتصريحات اهانت فيها المصريين ومؤسسات الدولة ممثلة فى وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج ، وبتصريحات ضد وزير القوى العاملة.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *