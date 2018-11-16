قرار هام من النائب العام المصري ردا على النائبة الكويتية المتهمة بإهانة مصر

القاهرة(صدى):

بعد المطالبة باصدار قرار قوي ضد صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة الكويتي ، قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بالتحقيق في البلاغ، المقدم من المحامي عمرو عبد السلام باتهامها بالإهانة لجميع المصريين وذلك بعد التصريحات المشينة التى اطلقتها ضد الوزيرة نبيلة مكرم .

و أمر النائب العام تكليف مكتب التعاون الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات الكويتية لمثول النائبة أمام سلطات التحقيق المصرية للتحقيق معها في البلاغ.

و طالب المحامي عمرو عبد السلام بمنعها نهائيا من دخول الاراضى المصرية ، حيث كانت دلت بتصريحات اهانت فيها المصريين ومؤسسات الدولة ممثلة فى وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج ، وبتصريحات ضد وزير القوى العاملة.