البحرين توقع صفقة لشراء 12 طائرة بقيمة 912 مليون دولار

المنامة(صدى):

كشفت البحرين عن توقيع صفقة مع شركة ” بل ” الأميركية لصناعة الطائرات العامودية؛ وذلك لأجل شراء 12 طائرة عامودية من نوع “AH-1Z فايبر” بقيمة 912 مليون دولار، على أن يتم استلام الدفعة الأولى من الطائرات في نهاية عام 2022.

وعن ذلك، أبان الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة، أن هذا النوع من الطائرات يعتبر الأحدث والأكثر تطورًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنها تُشكل إضافة كبيرة ومهمة لسلاح الجو الملكي البحريني؛ وذلك لما تملكه من إمكانيات حديثة ومتطورة وقدرات قتالية عالية سواء فوق البحر أو البر.

كما ذكر أن البحرين ستكون ثاني دولة مستخدمة لهذا الطائرة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قائد سلاح الجو الملكي البحريني الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة، على هامش فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران، والذي تقام فعاليات نسخته الخامسة في قاعدة الصخير الجوية.