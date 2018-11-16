فيديو يوثق لحظة طعن الطبيب الصيدلي أثناء عمله في جازان

تركي السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة الاعتداء على الطبيب الصيدلي في جازان أمس الخميس، وقتله أثناء عمله طعناً بالسكين.

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني، بعد الاستعانة بالكاميرات المثبتة في الصيدلية حيث ساعدت عناصر الأدلة الجنائية على التعرف بسهولة على هويته، وتسليمه للجهات المختصة.

وذكرت مصادر أن الجاني، يعاني من اعتلالات نفسية، وكان في حالة غير طبيعية أثناء ارتكابه الجـريمة.