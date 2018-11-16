الشائعات تلاحق الفنان عادل إمام بسبب مسلسل رمضان

القاهرة(صدى):

لفت الفنان الكبير عادل امام الانظار من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تصدره نتائج محرك بحث جوجل خلال الايام القليلة المقبلة بسبب الشائعات التي باتت تلاحق العمل الجديد المنتظر أن يشارك به استعدادا لشهر رمضان المقبل.

وبات عادل امام ” تريند ” على محرك البحث جوجل بعد انتشار شائعة رفض الرقابة المصرية لفكرة مسلسله الجديد الذي يدور حول شخصية طبيب نفسي يعمل لدى رئيس الجمهورية.

وفي الساعات القليلة الماضية عاد عادل امام ليثير الشائعات مرة اخرى بعدما تردد انه يرفض المشاركة في العمل الرمضاني المقبل الذي يخرجه نجله رامي امام، بعدما طالبه الاخير بتخفيض اجره في المسلسل، لتقليل النفقات الانتاجية كون رامي هو منتج العمل ايضا، وفقا للشائعة التي لم يثبت صحتها حتى الان.

ولم يتحدث امام الاب او الابن عن الشائعتين حتى الان، ليستمر عادل امام تريند على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي حتى اشعار اخر.