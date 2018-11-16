ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يتداول أعلى 67 دولارا

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط في تداولات الجمعة مدعومة بخفض إنتاج النفط المحتمل من ” أوبك ” ، متجاهلة البيانات التي تشير إلى زيادة المخزونات الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.85% إلى مستوى 56.94 دولار للبرميل، في تمام الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 1.01% إلى مستوى 67.29 دولار للبرميل.

وجاء تعافي الأسعار مدعوماً بتوقعات بدء ” أوبك ” خفض الإمدادات قريباً مع تجدد المخاوف من تكرار سيناريو 2014 عندما انهارت أسعار النفط بسبب وفرة المعروض.

في الوقت ذاته، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي خلال الأسبوع الماضي مسجلاً 11.7 مليون برميل يومياً وفقاً للبيانات الصادرة أمس عن إدارة معلومات الطاقة.

وزادت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 10.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 442.1 مليون برميل، وهو أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.