اكتشف مدة صلاحية زيت الفرامل ومخاطر عدم تغييره

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تعتبر منظومة المكابح “الفرامل” أهم نظام للأمان في السيارة، وإهمالها وعدم صيانتها بإنتظام قد يعرضها للأعطال، وهو ما قد يؤدي إلى تعرض السيارة لخطر الحوادث، ومن الأشياء التي قد يهملها بعض السائقين في منظومة المكابح هو تغيير زيت الفرامل وفحصه كل فترة.

وكشف خبراء السيارات عن المدة التي يجب بعدها تغيير زيت الفرامل، بأنها من عامين إلى ثلاث أعوام، لأن زيت الفرامل مثل أي سائل وله عمر افتراضي، كما أنه مع مرور الوقت تزداد نسبة الماء في الزيت، وهو ما يحد من قدرته وكفاءته على أداء عمله، مع ضرورة فحص الزيت بصفة مستمرة، لتزويده حال نقصانه.

وعن وظيفة زيت الفرامل قال الخبراء، أنه يعمل على نقل الضغط الواقع على دواسة المكابح إلى أسطوانات فرامل الإطار، وتقوم فحمات الفرامل بالضغط على أسطوانات الفرامل “قرص الفرامل” بعض الشيء، وهو ما يؤدي إلى سخونة الزيت وبالتالي يتكون ماء متكثف يتجمع داخل زيت الفرامل.

وأشار الخبراء إلى أن الماء قد يتسرب للزيت عن طريق الخراطيم أو جلب الوصل، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض درجة غليان زيت الفرامل والتي تبلغ 250 درجة مئوية، لاختلاف درجة غليان الماء عن الزيت، وهو ما يسبب خطورة على السيارة وكفاءة عمل زيت الفرامل.