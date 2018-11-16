نيارة تحتفل بمرور 25 عام على انطلاقتها

تركية البدر(صدى):

تحتفل شركة نيارة بمرور 25 عام على تأسيسها في العاصمة الرياض في يوم الاحد 25 من￼ نوفمبر 2018 حيث تقيم حفل خاص بهذه المناسبة، حققت نيارة خلال الـ 25 عام الماضية تميزاً كبيراً في مجال الإحتفالات والمؤتمرات والمعارض، وقد حصدت العديد من شهادات الجودة العالمية والجوائز إضافة

إلى اعتمادها الرسمي كمركز ايواء في حالات الطواريء. الحفل الذي سيقام في مركز نيارة للاحتفالات والمؤتمرات والمعارض سيكون بحضور من الاعضاء الشركاء واعضاء مجلس الادارة وعدد من عملاء نيارة الاوفياء في القطاعين العام والخاص و حضور خاص من ” عرائس نيارة ” خلال الـ 25 عام الماضية.

وبهذه المناسبة عبرت رئيسة مجلس ادارة شركة نيارة صاحبة السمو الاميرة / نوف بنت فيصل بن تركي آل￼ سعود عن فخرها بما وصلت الية نيارة من تميز وتفرد في جودة العمل وتميز الضيافة، وفي رسالتها بهذه المناسبة اكدت على التزام اسرة نيارة بقيمها (( الامانه ، الجودة ، المحبة )) حيث ان هذه القيم هي ركيزة أسلوب نيارة في العمل. وأكدت على عزم نيارة على الإستمرار في تقديم خدماتها بتميز والحرص على مواكبة التطورات والأساليب الجديدة في مجال عملها والتوسع في تقديم خدمات الاحتفالات والمؤتمرات والمعارض.

بما يتناسب متطلبات العصر. من جانبه ذكر الاستاذ/ زياد التويجري – المدير العام التنفيذي لشركة نيارة أن أسرة نيارة إذ تحتفل بهذا اليوم وتتباهى به كونها بدأت ب 10 موظفين والآن أصبح عددهم يتجاوز 374 موظف وموظفة يحملون على عواتقهم تحقيق رسالة نيارة بالإخلاص والتفاني والمهارات والخبرات الطويلة التي إكتسبوها من خلال العمل الجاد والدورات التدريبية المتخصصة التي تلقوها. وتعد شركة نيارة أول شركة في المملكة العربية السعودية تعمل وتهتم بتقديم خدمات الضيافة في الحفلات والمناسبات الملكية ، إضافة إلى عقد المؤتمرات وإقامة المعارض المحلية والدولية. كما تقدم التموين الغذائي للعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

كما حرصت نيارة منذ تاسيسها على واجباتها نحو المسئولية الإجتماعية فقدمت الدعم والتبرعات للجمعيات الخيرية من خلال رعاية نيارة لفعاليات الجمعيات وتقديم قاعاتها وكامل خدماتها دعماً وتبرعاً للجمعيات، وبمنح مساحات مجانية وتبرعات نقدية للجمعيات الخيرية في المعارض والفعاليات المقامة في مركز المعارض والمؤتمرات. ولدى شركة نيارة عقد دائم مع جمعية إطعام للإستفادة من فائض الموائد للمناسبات التي تقام في نيارة.