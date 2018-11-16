نيارة تحتفل بمرور 25 عام على انطلاقتها
تحتفل شركة نيارة بمرور 25 عام على تأسيسها في العاصمة الرياض في يوم الاحد 25 من￼ نوفمبر 2018 حيث تقيم حفل خاص بهذه المناسبة، حققت نيارة خلال الـ 25 عام الماضية تميزاً كبيراً في مجال الإحتفالات والمؤتمرات والمعارض، وقد حصدت العديد من شهادات الجودة العالمية والجوائز إضافة
إلى اعتمادها الرسمي كمركز ايواء في حالات الطواريء. الحفل الذي سيقام في مركز نيارة للاحتفالات والمؤتمرات والمعارض سيكون بحضور من الاعضاء الشركاء واعضاء مجلس الادارة وعدد من عملاء نيارة الاوفياء في القطاعين العام والخاص و حضور خاص من ” عرائس نيارة ” خلال الـ 25 عام الماضية.
وبهذه المناسبة عبرت رئيسة مجلس ادارة شركة نيارة صاحبة السمو الاميرة / نوف بنت فيصل بن تركي آل￼ سعود عن فخرها بما وصلت الية نيارة من تميز وتفرد في جودة العمل وتميز الضيافة، وفي رسالتها بهذه المناسبة اكدت على التزام اسرة نيارة بقيمها (( الامانه ، الجودة ، المحبة )) حيث ان هذه القيم هي ركيزة أسلوب نيارة في العمل. وأكدت على عزم نيارة على الإستمرار في تقديم خدماتها بتميز والحرص على مواكبة التطورات والأساليب الجديدة في مجال عملها والتوسع في تقديم خدمات الاحتفالات والمؤتمرات والمعارض.
بما يتناسب متطلبات العصر. من جانبه ذكر الاستاذ/ زياد التويجري – المدير العام التنفيذي لشركة نيارة أن أسرة نيارة إذ تحتفل بهذا اليوم وتتباهى به كونها بدأت ب 10 موظفين والآن أصبح عددهم يتجاوز 374 موظف وموظفة يحملون على عواتقهم تحقيق رسالة نيارة بالإخلاص والتفاني والمهارات والخبرات الطويلة التي إكتسبوها من خلال العمل الجاد والدورات التدريبية المتخصصة التي تلقوها. وتعد شركة نيارة أول شركة في المملكة العربية السعودية تعمل وتهتم بتقديم خدمات الضيافة في الحفلات والمناسبات الملكية ، إضافة إلى عقد المؤتمرات وإقامة المعارض المحلية والدولية. كما تقدم التموين الغذائي للعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
كما حرصت نيارة منذ تاسيسها على واجباتها نحو المسئولية الإجتماعية فقدمت الدعم والتبرعات للجمعيات الخيرية من خلال رعاية نيارة لفعاليات الجمعيات وتقديم قاعاتها وكامل خدماتها دعماً وتبرعاً للجمعيات، وبمنح مساحات مجانية وتبرعات نقدية للجمعيات الخيرية في المعارض والفعاليات المقامة في مركز المعارض والمؤتمرات. ولدى شركة نيارة عقد دائم مع جمعية إطعام للإستفادة من فائض الموائد للمناسبات التي تقام في نيارة.
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