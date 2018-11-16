للأم لأول مرة.. 4 أخطاء شائعة حول إرضاعك لطفلك اكتشفيها

أميرة خالد(صدى):

عندما تصبح المرأة أما لأول مرة، تجد نفسها أمام كمًا كبيرا من النصائح والمواعظ من كل من حولها، حول إطعام الطفل، والعناية به، ومواجهة مشاكله، كالمغص والإسهال والإمساك، وغيرها من المشكلات الصحية، ولعدم خبرتها لا يمكنها التمييز بين النصائح الصحيحة والخاطئة.

وتقدم طبيبة الأطفال العالمية بريزت ماليتني، تصحيحا للعديد من النصائح والمفاهيم الخاطئة، المتعلقة بالعناية بالطفل في شهوره الأولى.

1- شرب الماء أثناء الرضاعة الطبيعية يخفف اللبن

شرب الماء لا يغير من طبيعة اللبن، بل على العكس، فشرب السوائل أثناء الرضاعة هام جدا، حتى لا تصابي بالجفاف، كما أنه يزيد من إدرار اللبن.

2- أفضل نوم للطفل على بطنه لأنه يخلصه من الغازات

وضع الطفل على بطنه وهو مستيقظ قد يقلل من الغازات، لكن لا تتركيه أبدا على بطنه وهو نائم، لأنه لا يستطيع استخدام عضلات صدره في التنفس، وأفضل وضع للنوم على ظهره، والأفضل على جنبه مع مد يده السفلى للأمام.

3- إعطاء الطفل عصير البرتقال، بعد بلوغ شهرين لحمايته من البرد

عصير البرتقال حمضي، وإعطاؤه للطفل في هذه السن قد يسبب له مشكلات في جهازه الهضمي، وعصير البرتقال حتى وإن كان مخففا لا يجب إعطاؤه للطفل عمر قبل 9 شهور.

4- يجب إعطاء الطفل أطعمة صلبة منذ الشهر الثالث

الجهاز المناعي للقناة المعدية للطفل لا يكتمل قبل 4 شهور، فلا يجب إعطاء الطفل أطعمة صلبة، قبل الشهر الشهر السادس أو السابع.