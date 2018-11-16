إيراني يغتصب عشرات الأطفال وينشر فيديو إباحي لجريمته

طهران(صدى):

أقدم شخص ايراني على اغتصاب العشرات من الأطفال والمراهقين ونشر فيديو وصور للاعتداء الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يعترف بأنه قام باغتصاب العشرات من الأطفال والمراهقين في مدينة الشوش التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران.

وأكد حاكم مدينة الشوش، حسين بنبه دانه بور، إنه في الأيام الماضية، تم نشر صور الاعتداء الجنسي على الأطفال في الشوش، وكان الهدف من نشر تلك الصور لمرتكب الجريمة، تخويف الأطفال وعائلاتهم.

وأوضح مصدر في شرطة الشوش لوكالة أنباء تابناك الحكومية، إنه تم اعتقال مرتكب الجريمة الذي نشر مقطع فيديو إباحيًا، مضيفًا أن الفيديو تم نشره ، وأصبح على الفور على جدول أعمال الشرطة لمكافحة جرائم الإنترنت.

وأضاف مصدر أمني انه تم اعتقال 3 أشخاص، بينهم الشخص المتورط في اختطاف واغتصاب الأطفال والمراهقين في غضون 6 ساعات.