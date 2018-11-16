أمين المنطقة الشرقية عن بيان النيابة العامة: أكد على مبدأ الشفافية

محمد السعران(صدى):

اكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن بيان النيابة العامة حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي هو تأكيد لمبدأ الشفافية واستقلالية القضاء السعودي ، والذي لا يفرق بين احد مهما كان منصبه، مشيرا الى بيان النيابة العامة دليل واضح على الشفافية التي تعمل بها أجهزة الدولة وتضع النقاط على الحروف في واقعة مقتل خاشقجي،

وذكر ، إن البيان ينهي حالة الجدل في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ويضع الحادثة في إطارها الجنائي، من خلال الإعلان عن المتورطين بالجريمة وطريقة ودوافع ارتكابهم لها، ومن ثم تقديمهم للمحاكمة.

وأكد على ان البيان يثبت للعالم أن المملكة تطبق العدالة، وأن هذه الخطوات تعكس الحرص على المحاسبة وعقاب كافة المتورطين في هذه القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية.مشيراًمعاليه

ان ما أعلن عنه يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تطبيق العدالة والقانون.واضاف المهندس فهد بن محمد الجبير

أن بيان النائب العام جاء ليؤكد التزام قيادة المملكة بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه.