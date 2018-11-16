الإطاحة بأرجنتينيين لعلاقتهما بحزب الله.. وهذا ما وجد بحوزتهما!

بوينس آيرس(صدى):

تمكنت الشرطة الأرجنتينية اليوم الجمعة، من ضبط شابين يحملان الجنسية الأرجنتينية للاشتباه في صلتهما بميليشيا حزب الله اللبناني، حسبما أكدت مصادر رسمية.

وتفصيلا؛ تمكن الشرطة من القبض على الشابين خلال مداهمة أحد منازل حي فلورستا بالعاصمة الأرجنتينية من قبل وحدة الإرهاب السيبراني التابعة للشرطة الفيدرالية في الأرجنتين بناء على أمر صادر من القاضي الفيدرالي سباستيان راموس.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية، الشابين عمرهما 25 و23 عاماً وتم ضبطهما خلال عملية المداهمة التي أسفرت عن مصادرة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وأزياء عسكرية وأجهزة إلكترونية.

وكما جمعت الشرطة وثائق تتعلق بهوية المقبوض عليهما ورحلاتهما إلى الخارج، وعثرت على شهادات في اللغة العربية وصورة لهما إلى جوار علم ميليشيا حزب الله اللبناني.

جاء على خلفية شكوى تقدم بها اتحاد الإسرائيليين الأرجنتينيين، الذراع السياسية لليهود الأرجنتينيين، من تلقي بريد إلكتروني من شخص يعتقد أنه مؤيد لميليشيا حزب الله وتلقى تدريباً عسكرياً خلال رحلاته للشرق الأوسط.