التويجري مديراً عاماً تنفيذياً لشركة نيارة

فيصل العنزي(صدى):

أعلنت شركة نيارة تعيين الأستاذ زياد ابراهيم التويجري مديراً عاماً تنفيذياً للشركة، وهو الذي يمتلك خبرة تزيد عن 15 عام في قطاع المال والأعمال، وقد عمل سابقاً رئيساً تنفيذيا لشركة محترفو التوظيف ومستشار في هيئة المنشأت الصغيرة والمتوسطة كما عمل في شركة المراعي وشركة الالكترونيات المتقدمة اضافة الى الخطوط الفرنسية وطيران كاثي باسيفيك.

وانضم التويجري لشركة نيارة التي حققت تميزاً كبيراً في مجال الإحتفالات والمؤتمرات والمعارض، وحصدت العديد من الشهادات العالمية والجوائز إضافة إلى اعتمادها الرسمي كمركز ايواء في حالات الطواريء.

ويمتلك التويجري سجلاً حافلاً من النجاحات في قطاع المال والأعمال، وخبرة واسعة في إدارة الشركات الكبرى تدفعه لعمل توسع جديد وعقد صفقات داخلية وخارجية مع شركة نيارة.

عن ذلك أبدى الأستاذ زياد ابراهيم التويجري سعادته بالثقة التي منحت له من رئيسة مجلس إدارة شركة نيارة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فيصل من تركي بتولي هذا المنصب، وقال : ” أتشرف بالانضمام لفريق عمل نيارة الذي يملك قدرات جبارة وفريدة من نوعها، لتقديم خدمات مميزة للعملاء والضيوف في كافة الخدمات المقدمة من نيارة ” .

يذكر أن شركة نيارة تعد أول شركة في المملكة العربية السعودية تعمل وتهتم بتقديم خدمات الضيافة في الحفلات والمناسبات الملكية ، إضافة إلى عقد المؤتمرات وإقامة المعارض المحلية والدولية. كما تقدم التموين الغذائي للعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة .