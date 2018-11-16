ما سر تناول ملكة بريطانيا الموز بالشوكة والسكين؟

لندن(صدى):

أكد الطاهي السابق للملكة البريطانية إليزابيث الثانية، دارين ماكغرادي، أنها تفضل تناول الموز بالشوكة والسكين.

وأوضح ماكغرادي في كتابه ” Eating Royally ” أن الملكة تستخدم شوكة وسكينا لتناول الموز، حتى لا يكون تناولها لهذه الوجبة الخفيفة ” مثل القرد ” ، مبينا أنها تقوم بتقطيع الجزء العلوي من حبة الموز ثم الجزء السفلي، وتقوم بعد ذلك بقطع القشرة بالطول، ثم تقطع الموز إلى قطع صغيرة لتتمكن من تناوله باستخدام الشوكة.

وقال إن الملكة لا تحب الطعام النشوي، كما أنها تحظر أيضا المحار لأنه ربما يسبب خطر التسمم الغذائي، فضلا عن أنها لا تحبذ الخضار المعدلة خارج الموسم الأصلي لها، وهي تفضل الأطباق قليلة الدسم مثل الدجاج والأسماك المشوية.

وذكر أن الملكة تحظر الأطعمة المليئة بالكربوهيدرات مثل المعكرونة والبطاطس، والثوم والبصل، كي لا تنبعث روائح كريهة من أفراد العائلة المالكة أثناء لقاء الناس.