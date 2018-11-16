تأييد براءة موظف من تهمة الافتئات على ولاة الامر بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية قرار المحكمة الجزائية بالدمام ببراءة موظف بمديرية السجون في المنطقة من تهم وجهتها له النيابة العامة بالافتئات على ولاة الأمر، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام ومخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضحت الجزائية في حيثياتها أنه لم يثبت تحريض المتهم على الافتئات على سلطة ولي الأمر، ولم يتبين لها مدح المتهم لأشخاص يقومون بأعمال رجال الأمن، كما أن الأشخاص المذكورين لم يثبت أنهم خارجون على النظام العام.

كانت النيابة العامة قد وجهت لموظف بسجون المنطقة الشرقية تهمًا بالافتئات على ولاة الأمر، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وطالبت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه 3 ملايين ريال ومنعه من السفر، وإغلاق حسابه ببرنامج الفيسبوك.