المقيرن تعليقاً على تأجيل السوبر: الاتحاد جاهز لأي أهلي

نواف السالم(صدى):

علّق نواف المقيرن، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة مباراة الفريق أمام الأهلي في ديربي جدة، بالموعد المحدد.

وكتب المقيرن على حسابه الرسمي، عبر موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” : ” كبير جدة وعميد الأندية السعودية جاهز لأي أهلي، الاتحاد سيحضر في الموعد بإذن الله بدون أعذار يا جار ” .

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا، تأجيل مباراة السوبر السعودي المصري بين الأهلي والاتحاد، والتي كان مقررًا لها يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، بسبب الظروف الصحية لرئيس الأخير محمود الخطيب، وإقامة ديربي جدة بالدوري السعودي في موعده المحدد يوم 25 من الشهر ذاته.