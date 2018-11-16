بالفيديو.. حلا شيحة تدخل في نوبة بكاء خلال أول ظهور تلفزيوني لها بعد خلع النقاب

أماني الغامدي(صدى):

دخلت الفنانة المصرية حلا شيحة، في نوبة بكاء على الهواء؛ في أول ظهور تليفزيوني لها بعد قرار خلع النقاب وعودتها للتمثيل .

وأكدت شيحة خلال برومو حوارها مع الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، خلال برنامج ” صاحبة السعادة ” الذي سيذاع الاثنين المقبل، الساعة11 مساءً: ” مش معني إني لبست أو قلعت الحجاب أن يمنعني هذا الأمر من أن أكون فنانة ” .

ومن المقرر أن تفصح حلا شيحة عن الكثير من الأسرار حول العودة إلى التمثيل وخلع النقاب ، وتتحدث عن حياتها الشخصية والأسرية، وأهم الأعمال الفنية التي ستشارك فيها الفترة القادمة.