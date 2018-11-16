هكذا رد حساب المواطن على ” مواطن ” راتبه أقل من 16 ألف ريال ولايتقاضى دعم!

عادل الحربي(صدى):

أكد حساب المواطن أن الدعم يصرف للمواطن حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وتلقى الحساب الرسمي لخدمة عملاء برنامج حساب المواطن على ” تويتر ” تساؤلا من مواطن بشأن عدم حصوله على الدعم رغم أن راتبه أقل من 16 ألف ريال، ويستحق الدعم وفقا للحاسبة التقديرية للبرنامج – على حد قوله –.

وتضمن تساءل المواطن: ” راتبي أقل من 16 ألف وعندي أقساط حوالي 7800 ولا يتبقى معي إلا 8000 ريال، ولا ينزل لي حساب المواطن.. ما السبب؟ ”

ورد البرنامج بتغريدة قال فيها: ” يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ” .

وتفاعل المواطن مع إجابة البرنامج قائلا: ” حسبت بالحاسبة وأستحق دعم حساب المواطن.. ما سبب عدم نزوله ” .

فيما رد البرنامج على المواطن قائلا: ” الرجاء تزويدنا ببياناتك عبر الأيقونة التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، آخر 5 أرقام من الآيبان البنكي المسجل في البوابة) ” .