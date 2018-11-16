هكذا رد حساب المواطن على ” مواطن ” راتبه أقل من 16 ألف ريال ولايتقاضى دعم!
أكد حساب المواطن أن الدعم يصرف للمواطن حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وتلقى الحساب الرسمي لخدمة عملاء برنامج حساب المواطن على ” تويتر ” تساؤلا من مواطن بشأن عدم حصوله على الدعم رغم أن راتبه أقل من 16 ألف ريال، ويستحق الدعم وفقا للحاسبة التقديرية للبرنامج – على حد قوله –.
وتضمن تساءل المواطن: ” راتبي أقل من 16 ألف وعندي أقساط حوالي 7800 ولا يتبقى معي إلا 8000 ريال، ولا ينزل لي حساب المواطن.. ما السبب؟ ”
ورد البرنامج بتغريدة قال فيها: ” يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ” .
وتفاعل المواطن مع إجابة البرنامج قائلا: ” حسبت بالحاسبة وأستحق دعم حساب المواطن.. ما سبب عدم نزوله ” .
فيما رد البرنامج على المواطن قائلا: ” الرجاء تزويدنا ببياناتك عبر الأيقونة التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، آخر 5 أرقام من الآيبان البنكي المسجل في البوابة) ” .
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