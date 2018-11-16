الاتحاد السعودي يؤجل السوبر بين الأهلي والاتحاد.. ويحدد موعد ديربي جدة

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة السعودي المصري وتثبيت مباراة ديربي جدة في موعدها المحدد مسبقا ٢٥ نوفمبر.

وأوضح الاتحاد السعودي خلال بيان له : ” بعد الاطلاع على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري وماتضمنه من الإعلان عن ظروف صحية لرئيس النادي الكابتن محمود الخطيب إلى جانب صعوبة مواعيد الدوري السعودي وازدحام روزنامته في المرحلة الحالية وبعد التنسيق مع إدارة ناديي الاتحاد السعودي والاهلي السعودي عليه فقد تم تأجيل مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين ” .

وأضافت إنه كان مقررا للمباراة أن تقام في ال٢٧ من نوفمبر بين ناديي الاهلي المصري والاتحاد السعودي إلى وقت سيحدد لاحقا، وإقامة مباراة الاتحاد والاهلي والسعودي في ٢٥ نوفمبر في موعدها السابق، متمنيا بالشفاء العاجل لرئيس النادي الأهلي المصري.