فيديو مؤثر لنائب أمير الشرقية بعدما تفاجأ بمسن على كرسي متحرك تأخر عن رحلته

نايف السالم(صدى):

تفاجأ الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أثناء جولته بمطار الملك فهد الدولي بالدمام بوجود مسن على كرسي متحرك من ذوي الاحتياجات الخاصة تم منعه من الدخول بكرسيه المتحرك للطائرة مما أدى إلى تأخره عن رحلته ، وكان يتجول بدون حرس أو مرافقين وشاهد الموقف .

وتوجه نائب أمير المنطقة الشرقية نحو المواطن الذي روى مشكلته ، مبينا أن الرحلة المتجهة للرياض قد أقلعت ولم يستطع المواطن وأسرته اللحاق بالطائرة لحضور مناسبة خاصة بأسرته.

وكان لنائب أمير المنطقة الشرقية موقف مختلف تماماً حيث اصطحبه معه في طائرته الخاصة هو وأسرته وتمكنوا من حضور مناسبتهم دون تأخير.