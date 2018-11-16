بالفيديو.. فاشينيستا كويتية شهيرة ترد على الشامتين بعد غرق منزلها.. وتحصى الخسائر

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل على الشامتين بغرق منزلها بالكويت نتيجة موجة الطقس السيئ والأمطار، مؤكدة أن جزاء الشامتين عند الله هو أن يصيبهم نفس الشيء الذي سبق لهم وأن تشمتوا في غيرهم بسببه.

ونشرت نهى نبيل مقطع فيديو لها عبر تطبيق ” سناب شات ” ، قالت خلاله أن الحادثة كشفت أن الكويتيين على قلب رجل واحد، مشيرة إلى أن الخسائر كانت مادية فقط.

وأضافت أن غرف النوم والمعيشة لم يصبها أي ضرر لأنها في الأدوار العليا، كما دعت لتقديم المساعدة لقاطني البيوت المنخفضة السراديب.

وانتقدت بذات الوقت الشامتين ومن يقولون أن ما جرى هو ” غضب وابتلاء ” وعلقت: ” قل للشامتين صبرًا فإن نوائب الدنيا تدور ” .

وقد جرى تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر غرق منزل الفاشينيستا والشاعرة الكويتية نهى نبيل، في موجة الطقس السيئ التي ضربت الكويت في الأيام الماضية.