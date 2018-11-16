زين للاتصالات: 13 وظيفة إدارية شاغرة للرجال بالرياض والمدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، اليوم الخميس، على توافر عدد من الوظائف الإدارية للرجال من حمَلة شهاة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من” الرياض، والمدينة المنورة ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أنّ التقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2018م، وأنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” مدير إدارة القوى العاملة والتخطيط، مدير العمليات الداخلية والرعاية الاجتماعية، مشرف إدارة الشركاء، محلل أول تخطيط السوق والأداء، محلل الحوادث الشاملة، وكيل الخدمات الخارجية، خبير إدارة القوى العاملة، محلل بصري- تجربة العملاء، محلل أول تصميم- تجربة العملاء، مدير التسويق، محلل تدريب رعاية العملاء، أخصائي حلول التكنولوجيا ” بالرياض ” ، محلل تدريب رعاية العملاء ” بالمدينة المنورة ” .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:http://www.zaincareers.com