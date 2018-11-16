بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع ” زيدان “

نواف السالم(صدى):

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن ” بايرن ميونيخ ” الألماني المتخبط محليًا، ينوي التعاقد مع أسطورة الكرة الفرنسية المدرب ” زين الدين زيدان ” ، خلفًا للمدرب الحالي ” نيكو كوفاتش ” .

يأتي ذلك بعدما ارتبط اسمه لأشهر بتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما يمر النادي ” البافاري” بأوقات عصيبة تحت قيادة ” كوفاتش ” ، إذ يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم، بعد أن تلقى هذا الأسبوع خسارة من غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن إدارة النادي بايرن ترى ” بزيدان ” الخليفة الأنسب لقدرته على ضبط إيقاع اللاعبين، لا سيما بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع ” ريال مدريد ” الإسباني على مدار 3 سنوات.

وقرر ” زيدان ” بشكل مفاجئ الرحيل عن النادي الملكي، بعد أن قاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وفي المقابل، كان نادي ” الشياطين الحمر” يتطلع للظفر بخدمات زيدان ليحل مكان البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يرجح الاستغناء عن خدماته في حال عجز النادي عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.