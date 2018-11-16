بالفيديو..مريم حسين بروب الاستحمام في عيادة التجميل

أميرة خالد(صدى):

ظهرت الفنانة المغربية مريم حسين وهي ترقص وتقفز بطريقة هستيرية داخل عيادة طبيبة أو مركز تجميل، وكشفت أنها تقوم بفيشل وهو تقنية فعالية لتنظيف البشرة.

وعلقت على المقطع قائلة : أطول فيشل سويته في حياتي دخلت موسوعة غينيس، حيث أظهرت جسمها الممشوق بعدما نجحت في خسارة الوزن الذي اكتسبته بعد انجابها لطفلتها الوحيدة.

وأثارت الفنانة الجدل بعد رقصها، حيث انهالت عليها التعليقات التي انقسمت بين من انتقد تصرفاتها، معتبرين انها لا تليق بممثلة، وأخرون رأوا أنها تضج بالحياة والعفوية.