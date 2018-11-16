” جامعة الملك عبدالعزيز ” تطلب معيد بكلية الهندسة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الخميس، عن توفر وظيفة (معيد) لقسم الهندسة الكيميائية وهندسة المواد في تخصص هندسة كيميائية، للعام الدراسي 1439 /1440هـ، حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلا على الدرجة الجامعية في تخصص هندسة كيميائية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدا.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم (30) سنة.

– أن يكون المتقدم حاصلا على الدرجة المطلوبة في التوفل أو STEP أو IELTS .

– أن يكون حاصلا على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.

وأوضحت ” الكلية ” ، أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ 26 /3 /1440هـ حتى 26 /4 /1440هـ، خلال الدوام الرسمي.

وأشارت ” الكلية ” إلى أنه على الراغبين تقديم السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة من وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمد ومعادلة الشهادة من الملحقية وصورة من الهوية الوطنية وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم الهندسة الكيميائية، وهندسة المواد بمبنى رقم(40A) ، غرفة رقم(34G33 ) أو على العنوان البريدي ص.ب (80204)