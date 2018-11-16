بالفيديو.. حكم الزوج غير العادل مع زوجته الأولى: الطلاق أو الخلع أو الفسخ

عادل الحربي (صدى):

كشف الشيخ سعد الشثري، حكم الزوج الذي لا يعدل مع زوجته الأولى بعد زيجته الثانية.

وأوضح خلال لقاءه في برنامج ” يستفتونك ” ، أن الفرقة بين الزوجين لها طرائق متعددة، كما أن هناك معالجات شرعية لما يتعلق بإصلاح الحياة الزوجية.

وأضاف، أن آخر العلاج بين الزوجين هو الفرقة والتي لها عدة أنواع، وتتمثل في الطلاق، والخلع بالتراضي أو عن طريق القضاء، والطريقة الثالثة هي الفسخ.

httpv/youtu.be/7xPAjMBQDUU