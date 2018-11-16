” البيت الأبيض ” : التحقيق في قضية خاشقجي خطوة مهمة على الطريق الصحيح.

عادل الحربي (صدى):

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن التحقيق في قضية خاشقجي خطوة مهمة على الطريق الصحيح.

يذكر أن النائب العام أعلن أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ الموافق 19 / 10 / 2018م ، وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م، بشأن قضية مقتل المواطن / جمال خاشقجي ” رحمه الله “، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

كما أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أشادت بالإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية في المملكة، والممثلة في النيابة العامة، في إطار التحقيقات الخاصة بقضية مقتل خاشقجي.