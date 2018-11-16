مصرع صيدلي بـ 7 طعنات نافذة في جازان

تركي السالم(صدى):

أعلنت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، مباشرتها حادث مقتل طبيب صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات الخاصة بحي الصفا في منطقة جازان.

وأكدت ” الجهات الأمنية ” ، على أنه تم القبض على الجاني، وهو سعودي الجنسية من قبل دوريات الأمن بجازان ممثلة بالأمن السري بعد 20 دقيقة من الحادثة.

ولفتت إلى أنه تم نقل الطبيب الصيدلي إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة، ولكنه فارق الحياة فور وصوله حيث تعرض لسبع طعنات إحداهما غائرة في القلب.