الرائد والفتح يتعادلان في المواجهة الودية

ماجد محمد(صدى):

تعادل فريق الرائد الأول لكرة القدم مع الفتح 3-3، في المواجهة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب رديف الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

ويستضيف الفتح في الجولة العاشرة فريق أحد الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

ويذكر أن فريق الفتح يحتل المركز التاسع بـ10 نقاط، فيما يقع الرائد في المركز الثاني عشر بـ 8 نقاط.

وفي حين خسر فريق الباطن 3-0 أمام المصري البورسعيدي في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، على ملعب النادي المصري.