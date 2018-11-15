بالفيديو.. الطريري: البعض أعتقد ضعف موقف المملكة بقضية خاشقجي والواقع أثبت العكس

علي القحطانى (صدى):

قال المحلل السياسي ” عبد الرحمن الطريري ” ، اليوم الخميس، إن البعض اعتقد أن المملكة أصبحت في موضع ضعف مع ملف الصحفي الراحل ” جمال خاشقجي “.

وأضاف ” الطريري ” في لقائه ببرنامج ” يا هلا ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، وأنه أكثر قابلية للتفاوض مثل ملف اليمن والخلافات مع ” قطر ” وهذه هي الرؤية الغربية، لكن الواقع اليوم يثبت عكس ذلك.

وأوضح ” الطريري ” ، أن هذا التصور لمن لا يعرف التاريخ ولمن لا يعرف المملكة، فالسعودية دائمًا كانت مستهدفة، تعرضت لهجمات أكبر من هذه بكثير والمبادئ الأساسية لا تزيح عنها، وعلى عكس هذا أيضًا انطلقت معركة الحديدة وذلك لإنهاء هذا الصمام الذي تدخل منه الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيا الإنقلابية لترويع المواطنين.