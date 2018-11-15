بالفيديو.. عضو بـ الدوما الروسي يلمس أذن زميله أثناء الاجتماع.. والمجلس يعلق

موسكو (صدى):

علَق نائب لجنة القواعد في مجلس الدوما الروسي، على قيام أحد أعضاء المجلس بلمس أذن زميله أثناء الاجتماع.

وأكد خلال تصريحات صحفية، أنه لا توجد أي مخالفات لنظام العمل لمجلس الدوما، بشأن هذه الواقعة، قائلًا: ” لقد شاهدت الفيديو، لم أر أي شيء ينتهك القواعد أو بعض المعايير الأخلاقية… ولا أعتقد أنه يجب على اللجنة معالجة الانتهاك المزعوم ” .

يشار إلى أن النائب أوليغ بييكوف كان يصغي إلى كلمة زميلته النائبة ناديجدا ماكسيموفا، أثناء جلسة نظر فيها النواب في التعديلات على الميزانية، وفي الوقت نفسه ظهر أصبع السبابة لأحد الأعضاء ملامسًا أذن النائب أوليغ بييكوف ومن ثم اختفى من الشاشة الكبيرة للمجلس.