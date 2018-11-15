أمجد طه عن ” خاشقجي ” : المستشار لم يشارك ونائب رئيس الاستخبارات لم يعلم

علي القحطاني (صدى):

علَّق الخبير السياسي و الاستراتيجي، أمجد طه، على بيان النائب العام بشأن قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ” طه ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” توضيح..المستشار قدم معلومات إعلامية ولم يشارك فيما حصل على الأرض ” .

وأضاف : ” نائب رئيس الإستخبارات لم يكون على علم لما حصل فعلاً في القنصلية..وتم خداعه من قبل”القائد الميداني”مجموعة 5 .. تركيا غير متعاونة وبذلك هي تعيق العدالة ” .

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