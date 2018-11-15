بعد أن عاشا لأكثر من عامين وأنجبا طفلة.. رونالدو يطلب الزواج من جورجينا

لشبونة(صدى):

طلب نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الزواج من صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، بعدما عاشا لأكثر من عامين وأنجبا طفلة، حيث وافقت جورجينا على طلبه، وبدأت في الإعداد لحفل الزفاف بالبحث عن فستان مناسب.

والتقطت صور لرونالدو وجورجينا وهما يرتديان الخواتم الجديدة خلال حفل عشاء في لندن، التي وصلها رونالد في إجازة قصيرة، الأمر الذي يعزز قرب زواج الاثنين

ويذكر أن الاثنان لتقوا للمرة الأولى في يونيو 2016، في أحد متاجر ملابس “غوتشي” الإيطالية في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل.