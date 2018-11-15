بعد أن عاشا لأكثر من عامين وأنجبا طفلة.. رونالدو يطلب الزواج من جورجينا
طلب نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الزواج من صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، بعدما عاشا لأكثر من عامين وأنجبا طفلة، حيث وافقت جورجينا على طلبه، وبدأت في الإعداد لحفل الزفاف بالبحث عن فستان مناسب.
والتقطت صور لرونالدو وجورجينا وهما يرتديان الخواتم الجديدة خلال حفل عشاء في لندن، التي وصلها رونالد في إجازة قصيرة، الأمر الذي يعزز قرب زواج الاثنين
ويذكر أن الاثنان لتقوا للمرة الأولى في يونيو 2016، في أحد متاجر ملابس “غوتشي” الإيطالية في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58481 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38339 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه هههههههههههه
خطييييييير😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2908 ] نشر منذ 42 دقيقة
التجربة اولا ثم الزواج ….
يشوف الدروب والعلوم
ويسدد على المرمى بعدها
يضمها للفريق .
😆😆😆😆
أبو فهد[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 28 دقيقة
من التعليقات تعرف كيف يفكر الواحد
كثر الله من أمثالك ياخوي ابو محمد جعل والدينك في الجنة تعليقاتك تنحط على الجرح يبرا
ابو نايف[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 25 دقيقة
استغفر اللّه العظيم
ابو نايف[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 23 دقيقة
سهم والقرني مافي شي يضحك ليتكم تستحوا على شواربكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58481 ] نشر منذ 16 دقيقة
اللهم آمين ..
.. كذالك انت ووالدينك ومن تحب في جنات الخلد ، اخوي ابو فهد .. اللهم آمين ,,