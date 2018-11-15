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  3. بعد أن عاشا لأكثر من عامين وأنجبا طفلة.. رونالدو يطلب الزواج من جورجينا

بعد أن عاشا لأكثر من عامين وأنجبا طفلة.. رونالدو يطلب الزواج من جورجينا

بعد أن عاشا لأكثر من عامين وأنجبا طفلة.. رونالدو يطلب الزواج من جورجينا
لشبونة(صدى):

طلب نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الزواج من صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، بعدما عاشا لأكثر من عامين وأنجبا طفلة، حيث وافقت جورجينا على طلبه، وبدأت في الإعداد لحفل الزفاف بالبحث عن فستان مناسب.

والتقطت صور لرونالدو وجورجينا وهما يرتديان الخواتم الجديدة خلال حفل عشاء في لندن، التي وصلها رونالد في إجازة قصيرة، الأمر الذي يعزز قرب زواج الاثنين

ويذكر أن الاثنان لتقوا للمرة الأولى في يونيو 2016، في أحد متاجر ملابس “غوتشي” الإيطالية في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 58481 ] نشر منذ 1 ساعة

استغفر الله العظيم ,,

,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,

[ عدد التعليقات: 2908 ] نشر منذ 42 دقيقة

التجربة اولا ثم الزواج ….
يشوف الدروب والعلوم
ويسدد على المرمى بعدها
يضمها للفريق .
😆😆😆😆

[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 28 دقيقة

من التعليقات تعرف كيف يفكر الواحد
كثر الله من أمثالك ياخوي ابو محمد جعل والدينك في الجنة تعليقاتك تنحط على الجرح يبرا

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 25 دقيقة

استغفر اللّه العظيم

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 23 دقيقة

سهم والقرني مافي شي يضحك ليتكم تستحوا على شواربكم

[ عدد التعليقات: 58481 ] نشر منذ 16 دقيقة

اللهم آمين ..

.. كذالك انت ووالدينك ومن تحب في جنات الخلد ، اخوي ابو فهد .. اللهم آمين ,,

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