بالصور.. ” الهلال ” يعاود الركض بعد الراحة

ماجد محمد(صدى):

استأنف لاعبو نادي الهلال، مساء اليوم الخميس، تدريباتهم، بعد الراحة التي منحهم إياها الجهاز الفني، في ملعب الأمير تركي بن سلطان مران الفريق؛ نظير انشغال الملعب الرئيس بأعمال الزراعة الشتوية.

وبدأ الجهاز الفني التدريبات في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، كما عمد المدير الفني، جورجي جيسوس، إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، وفرض الجهاز الفني تدريبات الجري على مسافات وسرعات مختلفة.

واختتم الجهاز الفني المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب، كما شارك نواف العابد في التدريبات الجماعية، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

وينتظر أن يصل الفرنسي بافيتيمبي غوميز في وقت مبكر من صباح الغد إلى الرياض على أن يشارك بتدريب الغد.