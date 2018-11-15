” الهلال ” يفاضل بين 3 مدافعين يابانيين

ماجد محمد(صدى):

تفاضل إدارة نادي الهلال بين 3 مدافعين يابانيين، حتى تتعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وهم الياباني مايا يوشيدا مدافع ساوثهامتون الانجليزي، والمدافع الياباني الاخر توموكي ماكينو لاعب اوراوا الياباني، والثالث هو المدافع شو ساساكي الذي يلعب مع نادي سنفريس الياباني.

وجاء ذلك بعد طلب المدرب خيسوس من إدارة الهلال التعاقد مع مدافع آسيوي للمشاركة في دوري أبطال آسيا مع الفريق، وتكثف إدارة النادي تواصلها لحسم أحد هذه الصفقات حتى يتمكن الفريق من الاستعداد للبطولة الآسيوية.

وأكد أحد الخبراء الرياضيين اليابانيين، في أثناء الحديث عن هذه الصفقات وأمكانية قدومها للهلال ومن الأقرب، أن أقرب اللاعبين للهلال هو المدافع شو ساساكي.

وقال الخبير عن المدافع مايا يوشيدا لاعب ساوثهامتون الانجليزي، إنه يتوقع أنه من الصعوبة أن يترك الدوري الانجليزي، لأنه يريد المحافظة على شارة القيادة بصفوف منتخب اليابان.

وعن المدافع تومواكي ماكينو لاعب اوراوا، قال إن خروجه من الدوري الياباني إلى منطقة الشرق الأوسط يعني خروجه من صفوف منتخب اليابان، ولا يزال ماكينو يكافح ليحصل على فرصته باللعب أساسيًا مع المنتخب، ولهذا من الصعب رحيله للشرق الأوسط فهو في حالة تفكيره في الاحتراف فهو سيتوجه لليابان.

وأما المدافع شو ساساكي من سنفريس الياباني، أكد الخبير أنه الأقرب للانتقال، قائلًا: ” ربما من الممكن انتقاله إلى منطقة الشرق الأوسط لسببين، الأول هو وصوله لسن 29 ودخوله لصفوف منتخب اليابان بوقت متأخر للغاية، والسبب الثاني هو أنه لا يمتلك ثقل في ساحة كرة القدم اليابانية بالمقارنة مع الثنائي تومواكي ماكينو ومايا يوشيدا.