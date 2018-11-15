 القطاع الصحي الشمالي يطلق فعاليات توعوية ” صحتكم .. تهمنا “

محمد السعران(صدى):

افتتح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة د. أميرة بنت عبدالمحسن الرصيص امس الخميس فعاليات توعوية بعنوان ” صحتكم .. تهمنا” والذي ينظمه القطاع الصحي الشمالي ممثلا في المشاركة المجتمعية و تجربة المريض.والمراكز الصحية التابعه لها ،بحضور مشرف القطاع الصحي الاستاذ متعب بن زايد والذي يستمر ثلاثة ايام في مول “مكاني” بحي الملقى بشمال الرياض .

ويشتمل المعرض على عدة اركان توعوية وتطعيم لقاح الأنفلونزا الموسمية للزوار والزائرات .

ويقدم المعرض فحص السكر والضغط والأسنان واهمية الرضاعة الطبيعيه وفحص هشاشة العظام ، كما اشتمل المعرض على ركن يقدم استشارات نفسية واجتماعية للزوار التابع لمجمع الامل للصحة النفسية ،

واوضح مشرف القطاع الاستاذ متعب بن زايد أن اقامة هذه الفعاليات تأتي بتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية د. ناصر الدوسري ومتابعة واشراف مساعد المدير العام د. اميرة الرصيص لرفع درجة الوعي لدى افراد المجتمع والوقاية من الأمراض واكتشافها مبكرا