مهرجان ” القريه السعوديه ” يفتح ابوابة للزوار في ساحة القولف بالأنتركونتنال “

فيصل العنزي(صدى):

تستعد الجمعيه العربيه السعوديه للثقافه والفنون لإفتتاح مهرجان القريه السعوديه ” سامريات ” بالفتره من 21 نوفمبر بالشهر الحالي لغاية 1 ديسمبر والمزمع إقامة في ساحة الغولف في فندق الأنتركونتنال بالرياض في أجواء تمتزج بالطقس البارد في موسم الشتاء ، وتتضمن الفعاليه بالمحتوى والمضمون على مشاركات متنوعه من الشابات والشباب بأكثر من 120 مشاركة منوعه مابين الأزياء والسوق التراثي والشعبي والفعاليات الفلكلوريه والفنيه ويتشكل مهرجان القريه السعوديه على العديد من الجوانب الفكريه والإبداعيه في صناعة المحتوى وخلق أجواء بين الترفيه والجوانب الثقافيه والإجتماعيه ، بالإضافه إلى منطقه خاصه للشعبيات ومشتقاتها كما تتضمن ايضآ الإبتكار الحديث الذي يهدف لصقل المواهب السعوديه الناشئه في أبراز طاقاتهم وإمكانياتهم والذي يتمثل في زج مبيعاتهم للزوار من إبداعاتهم ومواهبهم .

وستخلق منطقة الغولف ” الساحه الخارجيه ” أجواء مميزه في بداية موسم الشتاء والتي ستمنح الفرصه لإستقطاب كافة الزوار من الجنسين للإستمتاع بإجواء خلابه .

كما أقيمت فعالية ” سامريات ” في أكثر من موسم تنوعت مابين فعاليات العيد والفعاليات المنوعه وتقام في مهرجان القريه السعوديه بثوبها الجديد ، ومن المنتظر أن تحظى الفعاليه بأرقام عاليه من الحضور نظرآ للمكان والزمان والموسم التي ستقام به الفعاليه .

يشار إلى أن مهرجان القريه السعوديه يحتوي على رعاة للحدث وسيحظى بتغطيه إعلاميه وسيتضمن طاقم متكامل من الخبره الكافيه في إدارة جوانب المهرجان من الكادر الإحترافي التي ستساهم في نجاحه .